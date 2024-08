Grêmio deve usar time reserva contra o Bahia

Com foco no duelo de volta das oitavas da Libertadores, contra o Fluminense, Renato Portaluppi deve colocar uma equipe reserva pela terceira vez consecutiva no Brasileirão. Neste sábado, o Grêmio enfrenta o Bahia, às 16h, no Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada da competição nacional.

Poderá ser a oportunidade para os recém-contratados Aravena e Arezo começarem uma partida pela primeira vez. Expulso diante dos cariocas, Rodrigo Ely deve ser o único titular em campo. Por outro lado, Mayk, Kannemann e Diego Costa, que ficaram fora por questões médicas, serão reavaliados.

O único desfalque confirmado é Edenilson. O camisa 15 recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Cuiabá e vai cumprir suspensão diante do Esquadrão de Aço. Com isso, a provável escalação tem: Rafael Cabral; Fábio, Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Zé Guilherme (Mayk); Ronald (Natã), Pepê e Monsalve; Gustavo Nunes, Aravena e Arezo.