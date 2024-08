Inter: Roger Machado promete não ‘largar a mão’ de Enner Valencia

Enner Valencia chegou em Porto Alegre com festa. Ganhou tratamento de ídolo e foi uma das grandes contratações da história do Inter. Desde então, viveu bons e maus momentos, mas sempre foi um dos artilheiros da equipe. Agora, é diferente. O centroavante equatoriano vive a sua fase mais baixa com a camisa colorada, com poucos gols, erros demais e até vaias. Na vitória sobre o Juventude, na noite de quarta-feira, desperdiçou mais um pênalti, foi substituído no intervalo e assistiu sentado no bando de reservas a virada colorada. Depois do jogo, ganhou uma atenção especial de Roger Machado. A intenção do técnico é recuperar o centroavante.



Aliviado após a vitória por 2 a 1 que encerrou um jejum de 12 partidas, o técnico iniciou o seu discurso no vestiário dando apoio ao equatoriano, que tem oito gols na temporada e passou por pelo menos duas lesões, além da convocação para a Copa América. Antes de comentar o grande resultado, conquistado na base da energia, ele deu um “carinho” para o jogador. “Disse ao Valencia que ele é muito importante para a gente, que não vamos largar a mão de ninguém. Disse também que assim como a ausência das nossas vitórias passou, o seu jejum de gols também vai passar”, lembrou Roger, em entrevista.



O fato, entretanto, é que o centroavante parece carecer de confiança. Não foi bem com a camisa do Equador na Copa América − foi expulso na estreia e não marcou gols − e, desde que voltou, também não conseguiu desenvolver bom futebol. Na semana passada, circulou a informação de que ele teria pedido para deixar o Inter, que foi negada pelos dirigentes colorados. “O trabalho do treinador é, justamente, salientar a importância do jogador. Tenho que fazer as cobranças devidas, mas dar apoio e carinho quando é necessário”, continua Roger.



Em princípio, apesar das más atuações, Valencia não deve perder um lugar no time que enfrenta o Atlético-GO, neste domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, colocá-lo para jogar faz parte da estratégia de Roger para recuperar o atacante, principalmente em partidas fora de casa, onde não haverá pressão por parte da torcida colorada. A troca ocorrida no intervalo do jogo contra o Juventude, na verdade, foi uma tentativa de preservar Valencia, que não vinha bem e caiu ainda mais após perder a cobrança do pênalti.

Roger ajudará. O resto é com o próprio Valencia.