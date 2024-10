Grêmio perde de 2 a 1 para o Atlético-MG em partida atrasada do Brasileirão

Jogando na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), nesta quarta-feira (9), o Grêmio perdeu de 2 a 1 para o Atlético-MG em partida adiada da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Hulk, de pênalti, e Deyverson marcaram para os donos da casa. Aravena descontou para o Tricolor gaúcho. Com o resultado, a equipe comandada por Renato Portaluppi é a 11ª colocada com 35 pontos. Em razão dos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o próximo compromisso do Grêmio será o clássico Grenal do dia 19, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.



A partida



Os três gols da partida foram marcados nos 45 minutos iniciais. A primeira etapa foi de um ritmo intenso de jogadas de lado a lado. Logo aos 2 minutos, Edenilson quase abriu o placar para o Grêmio. Após escanteio, a bola sobrou na entrada da área para o meia Tricolor, que de primeira, com a perna esquerda que não é a boa, chutar forte para grande defesa de Matheus Mendes.



Apesar do bom início, quem marcou primeiro foi o Galo. Hulk foi derrubado na área por Jemerson dentro da área aos oito minutos. O atacante bateu com categoria deslocando Marchesín e fez 1 a 0. O gol foi especial para Hulk. Com 113 tentos, ele virou o maior artilheiro do Atlético-MG no século.



Mas nem deu para comemorar. Logo na saída de bola, Braithwaite saiu em velocidade e balançou as redes. Para alívio dos donos da casa, o VAR marcou toque de mão do dinamarquês no início da jogada. Só que aos 23 minutos não teve jeito. O chileno Aravena foi lançado na ponta esquerda e tocou com categoria na saída do goleiro atleticano.



Acuado com a boa presença ofensiva do Grêmio, o Atlético só conseguiu chegar ao ataque quase 15 minutos depois do empate. Aos 36, Hulk chutou de fora da área e Marchesín fez boa defesa. No rebote, Gustavo Scarpa mandou na trave.



Dois minutos depois, Deyverson apareceu para fazer o segundo do Atlético-MG. Após boas trocas de passes, o atacante recebeu belo passe de Hulk e só teve o trabalho de bater na saída do goleiro. Na volta do intervalo, quem teve a primeira grande oportunidade foi o Galo. Paulinho chutou forte e a bola explodiu em Marchesín. Na sobra, Fausto Vera perdeu chance incrível de fazer o terceiro.



Aos 18 minutos, Edenilson criou a primeira chance gremista na etapa final em chute de fora da área, mas Matheus Mendes fez boa defesa. Disposto a empatar, Renato Portaluppi tirou Jemerson e colocou Pavón. Mas os jogadores pareciam estar exaustos de um primeiro tempo frenético de grandes chances das duas equipes. Por isso, a segunda etapa não foi de tanta emoção e com isso, o Atlético conseguiu segurar a vantagem.



Fora do Grenal



Lateral-esquerdo e capitão do Grêmio na partida, Reinaldo se desentendeu com Deyverson, atacante do Atlético, na ida dos times aos vestiários após fim do primeiro tempo do jogo. O centroavante do Galo afirmou desconhecer o que o gremista disse.



“O que o Reinaldo falou eu nem ouvi. Eu nem dei bola. Quer me desconcentrar, me tirar do jogo. Se eu estivesse jogando ao lado dele, ele estaria feliz, ele gostaria. Esse é meu jeito, eu jogo assim sempre. Não vai ser agora que eu vou mudar”, disse Deyverson, ao Premiere.



“Eu respeito, claro, mas meu jeito é provocador. Não posso mudar meu jeito. Eu fiz o gol. Faz parte do futebol. Se ele estivesse ganhando, como estava na casa dele, ficou prendendo bola. Faz parte do futebol. Se ele cai na pilha, problema dele. Eu não posso fazer nada”, completou, a respeito de uma possível provocação.



Reinaldo “cobrou” Deyverson por alguma ação e chegou a apontar o dedo no rosto do atleticano. Outros jogadores gremistas apartaram a situação, e o jogador do Galo parou para a entrevista ao Premiere.



O jogador protagonizou uma acalorada discussão com Deyverson no início do segundo tempo. Tanto o atleta gremista quanto o atacante do Galo foram advertidos. Agora sem Reinaldo, o Tricolor conta apenas com Mayk para a lateral-esquerda. Depois de retornar de Belo Horizonte, o time gaúcho terá quatro dias de folga antes do clássico contra o Inter. O grupo gremista se reapresenta no CT Luiz Carvalho na próxima segunda-feira (14) à tarde.



Ficha técnica



– Escalação do Grêmio

Marchesín; Igor Serrote (Diego Costa), Jemerson (Pavón), Rodrigo Ely e Reinaldo; Dodi, Pepê (Ronald), Edenilson, Cristaldo (Monsalve) e Aravena (Mayk); Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.

– Escalação do Atlético-MG

Matheus Mendes; Saravia, Lyanco (Bruno Fuchs), Rodrigo Battaglia, Rubens; Otávio (Paulo Vitor), Fausto Vera, Gustavo Scarpa; Deyverson (Mariano), Paulinho e Hulk (Alan Kardec). Técnico: Gabriel Milito

– Arbitragem

Luiz Flávio de Oliveira (SP), Danilo Ricardo Simon Manis (SP), Leandro Matos Feitosa (SP), Wagner Reway (VAR Fifa-ES) e Arthur Gomes Rabelo (ES).