Grêmio terá retornos de Soteldo e goleiro titular para enfrentar o Cruzeiro

Após ser goleado pelo Juventude, o Grêmio já foca na próxima rodada do Brasileirão, contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 18h30min, no Centenário, em Caxias do Sul. O técnico Renato Portaluppi terá o retorno de Soteldo, que estava com a seleção da Venezuela na Copa América. O atacante é aguardado para o treino desta terça-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho.





A outra novidade diante dos mineiros é Marchesín. O goleiro, que ficou fora contra o Papo, voltará à meta tricolor. Na entrevista coletiva, no Alfredo Jaconi, Renato garantiu que o argentino é o titular da posição: “Não tem mais rodízio de goleiro. O goleiro que vem jogando é o Marche. O problema é que dois dias antes do jogo contra o Palmeiras, ele sentiu uma lesão muscular. Foi fazer o exame, e o departamento médico tinha me falado que era mais ou menos parecido com a antiga lesão dele de um mês, dois meses atrás, que ele ficou parado por 10, 15 dias. Então o treinador tem que pensar em tudo”.



Rodrigo Ely, que cumpriu suspensão contra o Juventude, também fica à disposição. Como Geromel não tem atuado em duas partidas seguidas na semana, é possível que o camisa 5 forme dupla de zaga com Kannemann, poupado no último domingo.











Correio do Povo