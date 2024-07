Enner Valencia é atração do Inter em começo de preparação para encarar Juventude

O atacante Enner Valencia foi a atração no CT de Alvorada na tarde desta segunda-feira no começo da preparação para o confronto com o Juventude nesta quarta-feira no estádio do Beira-Rio. Após a pausa da Copa América, o camisa 13 se reapresentou e treinou normalmente com os companheiros.



Os jogadores que iniciaram o confronto contra o Vasco fizeram atividades físicas e regenerativas no CT. Enquanto o restante do elenco trabalhou com bola no gramado, dando início na preparação para o jogo contra o time de Caxias do Sul.

O treinador Eduardo Coudet e sua comissão técnica têm mais um dia de trabalho para realizar os ajustes no time que entrará em campo na busca pela vantagem, no jogo de ida, da terceira fase da Copa do Brasil.











Correio do Povo