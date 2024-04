Horóscopo do dia: previsão de hoje 22/04/2024 para seu signo

Confira as previsões para seu signo com o horóscopo do dia:



Áries

Com a Lua em sua terceira casa solar hoje, querido Áries, você gosta de alguma variedade e segue sua curiosidade. Embora possa não ser o melhor dia para concentração, você está entusiasmado e motivado. Mercúrio, o planeta mensageiro, entra no seu setor de parceria e, até o dia 22, você terá vantagem nas negociações. Você considera o outro lado da moeda, o que ajuda a torná-lo querido pelos outros e permite que você desfrute de uma perspectiva totalmente nova. A tomada de decisões, porém, pode não ser tão fácil, pois você vê as coisas de ângulos diferentes! Você gosta especialmente de trocar ideias com outras pessoas para que seus poderes de raciocínio funcionem de maneira mais eficaz. Você procura os outros e eles procuram você. Na verdade, você aprenderá muito por meio de conversas individuais.



Touro

Você pode se sentir um tanto dividido entre querer colaborar e preferir seguir seu próprio conselho hoje, querido Touro. Um compromisso para isso faz sentido. Pode ser um momento para fazer ajustes e tomar medidas para melhorar sua situação. Com a Lua no seu setor de recursos, é uma boa ideia reagrupar-se ou reservar um tempo para as coisas que realmente importam. Também hoje, Mercúrio inicia seu trânsito pelo seu setor de trabalho e saúde. Até 22 de outubro, este planeta mensageiro volta sua atenção para procedimentos e métodos, aperfeiçoando projetos, realizando tarefas e organizando seus espaços de vida e de trabalho. É um momento perfeito para atualizar habilidades e aprender coisas que ajudam a melhorar sua rotina diária e sua saúde. O trabalho pode envolver atenção especial aos detalhes e à comunicação. No entanto, observe a tendência de se preocupar durante esse período.



Gêmeos

A Lua passa o dia em seu signo, querido Gêmeos, e assumir a liderança ou o comando é algo imediato. Outros são atraídos pela sua abordagem naturalmente confiante. Pode haver alguma dispersão de energias hoje, e faz sentido verificar se seus impulsos são baseados em necessidades reais e não apenas no tédio! Também hoje Mercúrio inicia seu trânsito pela sua quinta casa solar, onde visitará até o dia 22. Este é um bom ciclo para autoexpressão, socialização e conversa ou aprendizagem espontânea. Haverá um fluxo mais fácil de comunicação e um foco mental no prazer, diversão, romance, entretenimento e criatividade no período que se avizinha. Você se sente atraído (ou atrai) pessoas que incentivam e facilitam sua expressão.



Câncer

Você pode se sentir nervoso se se sentir enjaulado ou se as pessoas estiverem tentando prendê-lo a uma resposta ou a um compromisso hoje, querido Câncer. Faça pausas extras ou períodos de descanso, se possível. A Lua passa o dia de hoje no fundo do seu mapa solar, e sua harmonia com Marte no setor doméstico e familiar aumenta sua motivação para explorar suas necessidades e sentimentos mais profundos. Também hoje, Mercúrio entra no setor do coração, do lar e da família. Até 22 de outubro, sua vida pessoal estará mais movimentada. Pode haver lições valiosas de aprendizagem através da família – ou sobre a família. Você pode estar preocupado principalmente com assuntos pessoais e domésticos, e esse foco mental pode ser benéfico. Você não é tão aberto com suas idéias ao resto do mundo e talvez seja um pouco mais protetor do que o normal em relação a seus pensamentos.



Leão

Embora o dia de hoje possa começar de forma indecisa, uma boa energia está com você para suavizar as coisas à medida que o dia avança, querido Leo. Você está pronto para aproveitar ao máximo a situação. Manter suas opções abertas pode gerar experiências positivas e interessantes. Também hoje, Mercúrio dirige-se para a sua terceira casa solar, onde o planeta mensageiro visitará até 22 de outubro, impulsionando e agilizando os seus afazeres diários e despertando a sua curiosidade. Esta é uma posição agradável para Mercúrio e pode parecer revigorada, embora possa haver momentos em que seja difícil se concentrar. É um bom ciclo para comunicações fáceis e agradáveis, gerando novas ideias e desenvolvendo novos interesses. As questões de aprendizagem, fala, escrita e transporte estão em boa forma – e em foco.



Virgem

Embora possa não ser o dia ideal para tarefas que exijam ação deliberada ou concentração, querido virginiano, você está absorvendo muito. Certifique-se de observar comunicações que não expressam o que você realmente sente. Conforme o dia avança, você desfruta de sentimentos de inspiração. Considere que, se você tiver muito o que fazer, poderá acabar se sentindo bastante limitado ou inquieto. Também hoje, Mercúrio inicia seu trânsito em sua segunda casa solar à medida que sai de seu signo após uma estadia prolongada. Esse trânsito ajuda a simplificar sua vida em alguns níveis, embora às vezes você possa perder considerações espirituais críticas ao tomar decisões e tirar conclusões. Ainda assim, você está em ótima forma para se concentrar nas prioridades. No futuro, você estará mais preocupado com assuntos práticos. Você deseja construir e desenvolver suas ideias e ver resultados tangíveis de seus esforços. É um ótimo momento para considerar melhorias nos negócios e organizar suas finanças.



Libra

A Lua passa o dia no seu setor espiritual, querido Libra, incentivando você a explorar, expandir e diversificar. Você está buscando um pouco mais de inspiração agora. Também hoje, Mercúrio entra no seu signo, onde permanecerá até o dia 22, e é provável que você esteja principalmente engajado, atento e ocupado. Suas palavras têm mais impacto do que o normal durante este período, e as decisões vêm de forma mais rápida e espontânea. Com Mercúrio ao seu lado, você pode desfrutar de uma melhor tomada de decisões, mais alerta e curiosidade e uma maior capacidade de falar sobre seus planos. Ainda assim, é provável que você tome mais decisões executivas agora, pois está inclinado a seguir seu próprio caminho no nível mental. É uma época do ano em que você pode usar com mais eficiência o poder das palavras para atrair o que deseja para si mesmo.



Escorpião

Você pode sentir uma sensibilidade extra às reações e comentários dos outros hoje cedo, querido Escorpião. À medida que o dia avança, você pode entender melhor seus sentimentos ou uma situação ou entrar em contato com uma atitude ou medo que o impediu. Pode ser bom ser mais autoconsciente! Também hoje, Mercúrio entra no seu setor de privacidade para uma estadia até 22 de outubro, e o período que se segue é um momento para revisar e avaliar projetos, interesses e estudos recentes. Também é um bom momento para resolver pontas soltas de um projeto ou encerrá-lo. Muitas vezes você pode olhar para trás em busca de respostas durante este ciclo e pode reservar um tempo extra para contemplação, meditação, pesquisa e estudo ou trabalho nos bastidores. Embora este possa ser um ciclo de limbo para algumas questões, é um momento vital para reflexão. As ideias estão, de facto, em fase de desenvolvimento…



Sagitário

A Lua de hoje inspira sua necessidade de companheirismo, feedback ou uma perspectiva diferente, querido Sagitário. Também hoje, Mercúrio segue para sua décima primeira casa solar, onde transitará até 22 de outubro. Durante este ciclo, você estará em boa forma para novas ideias inventivas, para compartilhar ideias com outras pessoas e para fazer networking. Valiosas experiências de aprendizagem podem resultar de interações com amigos, associados ou grupos. É um bom momento para explorar seus objetivos de felicidade e para aumentar seu otimismo. Esse trânsito traz mais atenção para equipes, amizades, networking, grupos, comunidade e causas, principalmente nos níveis mentais. É também um momento de sonhar com novas possibilidades e possíveis soluções para os problemas.



Capricórnio

A Lua passa o dia no seu setor de trabalho e saúde, querido Capricórnio, incentivando você a cuidar dos seus assuntos práticos. É difícil encaixar tudo o que você quer fazer, já que você tem muita coisa em mente e simplificar faz sentido. Expressar-se com intenção e entusiasmo pode ajudar a eliminar as complicações. Também hoje, Mercúrio entra no setor de sua carreira e reputação. Até o dia 22, é um período para cuidar dos negócios, mostrar suas habilidades ou chamar atenção por suas habilidades. Você está dando um impacto mais forte em suas comunicações. Da mesma forma, outras pessoas estão prestando mais atenção ao que você está dizendo. Sua carreira pode exigir mais comunicação e habilidades pessoais no próximo período. Há muitas informações para absorver, aprender e assimilar que irão ajudá-lo a fazer escolhas e promover seus objetivos.



Aquário

A Lua de hoje lembra você da necessidade de entretenimento leve e diversão, querido Aquário. Você parece precisar daquela faísca extra agora, mesmo que isso o tire temporariamente da pista. Também hoje Mercúrio inicia seu trânsito pelo seu setor de aventura, onde visitará até o dia 22 de outubro, favorecendo as comunicações e o pensamento amplo. Você está mais otimista do que o normal e é espontâneo e livre com suas idéias e pensamentos. Você pode descobrir um novo interesse ou pode estar perseguindo um tópico específico com maior curiosidade durante este ciclo. Esse trânsito ajuda a facilitar a autoexpressão e a suavizar as comunicações. Você pode frequentemente pensar em maneiras de desfrutar de uma mudança de ritmo e de experiências além do comum e mundano. Há uma fome maior de aprendizado, mas não do tipo mecânico – em vez disso, você deseja expandir seu conhecimento.



Peixes

A Lua passa o dia em sua quarta casa solar, trazendo à tona um estado de espírito reflexivo, querido Peixes. Um hiato pode ser revigorante agora, mas você deve se permitir a oportunidade! Também hoje, Mercúrio segue para o seu setor de recursos compartilhados, onde visitará até 22 de outubro. Durante este ciclo, você lê com mais frequência nas entrelinhas e traça estratégias, e pode estar fazendo pesquisas ou investigações valiosas. É um bom momento para trazer mais bom senso às finanças ou assuntos complexos. Pode haver conversas profundas e interessantes com outras pessoas e momentos preciosos de autodescoberta. Você tende a captar mais informações do ambiente do que o normal, vendo motivos, sutilezas e dinâmicas de poder com mais clareza. É mais difícil quebrar a concentração porque você é muito menos sensível a possíveis distrações.