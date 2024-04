RS tem virada no tempo, com chuva avançando nesta segunda-feira

O tempo muda no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. O sol chega a aparecer com nuvens em diversas áreas do estado, mas a nebulosidade aumenta e o tempo se instabiliza. Chove já cedo em pontos do Oeste e do Sul gaúcho, mas em áreas mais ao Norte e ao Nordeste do estado a instabilidade só deve chegar no fim da tarde ou à noite.

Cachoeira do Sul – 🌥chuva ❄16ºC ☀26ºC ☔ 17.10🌫7 Km/h↖

Por isso, a temperatura se eleva mais na Metade Norte enquanto no Sul as máximas devem ser menores. Em pontos da Fronteira Oeste, a chuva pode ser localmente forte e volumosa com raios. No Leste, a precipitação tende a ser mais irregular e com baixos volumes.

As mínimas rondam os 15ºC em Passo Fundo e os 10ºC em São José dos Ausentes. As máximas, por sua vez, podem chegar a 28ºC em Torres e 29ºC em Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 16ºC e 26ºC.

O Rio Grande do Sul experimentou um lindo fim de semana de sol. No sábado, em uma situação que não é comum, imagens de satélite mostravam que não havia uma nuvem sequer em todo o estado sob o ar seco que favoreceu a menor temperatura do ano até agora no território gaúcho com 1,5ºC em São José dos Ausentes.

No domingo, o sol já se fez acompanhar de nuvens altas do tipo Cirrus e a temperatura se elevou, passando dos 30ºC à tarde em algumas regiões, como o Vale do Sinos, na Grande Porto Alegre, onde a máxima atingiu 30,4ºC. Na Fronteira Oeste, a máxima na cidade de São Borja alcançou os 31,2ºC.

A semana que começa, entretanto, reserva períodos de chuva para os gaúchos, embora não se preveja chuva o tempo todo com intervalos de melhoria em que o sol vai aparecer. A mudança do tempo começa nesta segunda-feira com o avanço de uma frente fria de fraca intensidade que vai trazer chuva para grande parte do estado neste começo de semana.