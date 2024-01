Inter joga pouco e não sai do 0 a 0 com o São Luiz em Ijuí

Inter e São Luiz não saíram do 0 a 0 na noite desta quarta-feira no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí. O Colorado entrou em campo com um time praticamente reserva e fez um primeiro tempo muito fraco. A segunda etapa teve mais chances, mas pouco para mudar o placar. O resultado leva o Colorado a quatro pontos, na quinta posição do Gauchão. O São Luiz é 7º, com dois.

Na primeira etapa, o Colorado finalizou apenas uma vez e a bola não foi no gol. Do outro lado, o São Luiz marcava forte e aproveitava a posse de bola para buscar o ataque. Foi o time da casa quem deu o ritmo do primeiro tempo e quem criou chances reais de gol. Na frente, Sodré e Morbeck deram trabalho para a defesa. Ramires teve a principal chance.

No segundo tempo, o jogo foi melhor. Com a entrada de Wanderson, o ataque do Inter se movimentou mais e criou mais jogadas. O São Luiz não conseguiu manter o ritmo e praticamente se limitou a se defender e sair no contra-ataque.

No sábado, 27, o Inter pega o Ypiranga de Erechim, no Beira-Rio, às 16h30. O próximo confronto do São Luiz é contra o Caxias, no sábado, às 16h, no Centenário, em Caxias do Sul.

Vantagem do São Luiz e duas chances de gol

Na primeira etapa, quem teve mais volume de jogo foi a equipe da casa. O São Luiz apresentou uma marcação bem organizada, por vezes marcando alto, acima do meio de campo. Com a bola, o São Luiz buscava o ataque, criando ao menos duas boas chances de marcar.

Com um time desentrosado, o Inter apresentou dificuldade em criar jogadas e até mesmo em encaixar uma sequência de passes. Na primeira etapa, o Colorado apresentou um futebol inferior ao do jogo de estreia, no último domingo.

As principais chegadas ao ataque foram do São Luiz, que teve também as maiores chances de gol. Aos 29 minutos, em uma falta cruzada aberta na pequena área, Diogo Sodré subiu livre no segundo poste, mas cabeceou para fora e desperdiçou a chance.

Mais tarde, aos 40 minutos, o time da casa chegou duas vezes seguidas. O São Luiz ganhou disputa de bola no meio, Lucas Hulk avançou com ela e tocou para Sodré na esquerda. Na ponta, ele driblou Hugo Mallo e cruzou para o meio, ganhando escanteio. Na cobrança, a bola foi cruzada na área, Sodré subiu e tocou de cabeça. A bola sobrou dentro da área para Ramires, que tentou o chute, mas furou e acabou tocando com a mão na bola.

O São Luiz teve mais volume, mas sem qualidade suficiente para tirar proveito dessa vantagem. Já o Inter se mostrou desentrosado, com dificuldade de trocar passes e criar jogadas. Pedro Henrique, Luiz Adriano e Gabriel Barros apareceram pouco na partida.

Jogo melhorou no segundo tempo

No segundo tempo, as equipes apresentaram um futebol de mais qualidade. Principalmente o Inter, que ganhou com a entrada de Wanderson, que mudou o panorama do ataque colorado. Movimentou, criou jogadas e até arriscou o primeiro chute a gol do Inter, aos 6 minutos.

Com a entrada de Bustos, o Inter passou a defender com três homens, liberando De Pena para atuar como meia e participando um pouco mais do jogo.

Aos 4 minutos, em bola cruzada na área, Vitão escorou de cabeça e Robert Renan se atirou para tentar alcançar a bola na segunda trave, mas sem chegar a tempo. Aos 18 minutos, Wanderson arriscou da entrada da área e o goleiro espalmou. A sobra ficou para Pedro Henrique, que tropeçou nela e caiu sozinho.

Ao longo da segunda etapa, o Inter teve mais posse de bola e predominou em campo, com grande presença de Wanderson.

No fim da partida, o Inter teve a melhor chance de gol da partida. Luiz Adriano recebeu passe livre na entrada da pequena área e bateu de primeira, mas mandou torto por cima. Uma partida sonolenta estava destinada ao 0 a 0.