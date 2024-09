Inter se esforça para recuperar Enner Valencia

O Inter vencia por 3 a 0 e já percebia o adversário aparentemente batido em campo. O jogo se encaminhava para o final, quando Roger Machado vislumbrou uma oportunidade rara. Ele colocou Enner Valencia em campo para que ele finalmente voltasse a marcar gols, começando a deixar a má fase para trás. O centroavante entrou e esforçou-se, mas errou tudo. O Inter venceu o Juventude, mas Valencia não conseguiu se recuperar. Porém, nem o técnico, nem os dirigentes deixarão de tentar ajudá-lo. Pelo contrário, eles acreditam que o centroavante voltará a ser decisivo em breve.



“Quando o jogo ficou controlado, a ideia foi promover as alternativas. Tentamos recuperar o Enner (Valencia). Ele entrou bem, teve duas chances e quase marcou”, explicou Roger após a partida. Todo o vestiário está atento ao que ocorre com o jogador. Os dirigentes tentam ampará-lo, e uma nova conversa com ele deve ocorrer nos próximos dias. Em princípio, o centroavante garante que deseja cumprir seu contrato com o Inter até o final. Ou seja, não acena com uma saída antes de junho de 2026. “Ele é um grande jogador e vai sair dessa fase. Apoio de nossa parte não faltará”, observa o vice de futebol, José Olavo Bisol.





Porém, a falta de gols tirou o brilho do equatoriano. Ele deixou alguns hábitos de lado, como o de acompanhar os filhos em suas atividades esportivas na Sogipa. Também diminuiu as aparições públicas, restringindo-se ao convívio com familiares. Dos treinos, os relatos são positivos. Não falta empenho ou foco. “Não o vejo triste, mas preocupado com a falta de gols. Ele também quer superar esse momento porque tem consciência da importância dele para o grupo”, resumiu Roger em outra entrevista.



Os jogadores, após alguns dias de folga, se reapresentam hoje no CT Parque Gigante para começar os treinos visando ao jogo contra o Fortaleza, na próxima quarta-feira, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. Valencia, no entanto, não estará presente. Ele viajou para se integrar à seleção do Equador, que se prepara para dois jogos pelas Eliminatórias da Copa, um deles contra o Brasil, e está fora da partida contra o Fortaleza. De qualquer forma, os dois jogos pelo Equador são vistos positivamente nos bastidores colorados. A esperança é que, entre os seus, onde sempre rendeu muito, e longe da pressão do Beira-Rio, Valencia retome o bom futebol e, principalmente, os gols.