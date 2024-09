O que pensa o Grêmio sobre a procura do Cruzeiro por Renato Portaluppi para 2025

A informação de que Renato Portaluppi conversa com o Cruzeiro para 2025 não foi bem recebida nos bastidores do Grêmio. “Tem que perguntar para ele (Renato) porque está apressando esse processo (de pensar no próximo ano)”, diz um dirigente que prefere não se identificar.



Ao mesmo tempo, o Tricolor vê como natural a procura de outros clubes nesta época da temporada, já que Renato é considerado um dos principais técnicos do Brasil. “Essas especulações são normais. Sempre tem. Sempre vai ter gente atrás dele”, complementa outro dirigente.



A ideia da direção gremista segue a mesma, a de esperar o final do Brasileirão para se reunir com Renato Portaluppi e definir o futuro para 2025. Em entrevista coletiva recente, o vice de futebol do clube, Antônio Brum, destacou que a renovação de contrato com o treinador não está sendo tratada neste momento, pois o foco é terminar o Brasileirão da melhor maneira. “Se vocês lembram na temporada passada, também só discutimos a permanência dele no final do ano”, relembrou Brum.





Internamente, o trabalho de Renato em 2024 não é considerado bom. Porém, há sempre a ressalva das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul entre os meses de abril e maio, que atrapalharam o Tricolor, junto dos outros clubes gaúchos, para a sequência da temporada.



Para o próximo ano, além da amizade com o presidente Alberto Guerra, pode pesar para a permanência do treinador a possibilidade de conquistar o octacampeonato gaúcho, marca inédita na história do clube. Os próximos meses serão essenciais para definir o seu futuro.













