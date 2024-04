Quinta-feira será ensolarada em todo o Rio Grande do Sul

Uma grande massa de ar seco e relativamente fria e de alta pressão cobre o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira e proporciona um dia ensolarado. Todas as regiões terão amplos períodos de céu claro ou com escassa nebulosidade. O tempo muito aberto durante a noite favorece um maior resfriamento e o dia se inicia com temperatura baixa e mesmo frio em diversas cidades. Pode gear em pontos dos Campos de Cima da Serra. Chance de bancos isolados de neblina ou nevoeiro ao amanhecer. Aquece rapidamente com o sol e a tarde torna a ter temperaturas muito agradáveis.



A massa de ar seco e frio tomou conta do Rio Grande do Sul durante a quarta-feira com a melhora do tempo, o retorno do sol e a queda de temperatura, que foi acompanhada por vento fraco a moderado entre a madrugada e de manhã. O ar seco e frio é impulsionado por um grande ciclone extratropical na costa da Patagônia, na Argentina. Com a chegada do ar mais frio, várias cidades gaúchas amanheceram com temperatura consideravelmente mais baixa na quarta-feira. Grande número de municípios amanheceu com os termômetros indicando entre 10ºC e 13ºC. A menor mínima na rede oficial do Instituto Nacional de Meteorologia foi de 10,5° C em Bagé. É apenas o começo de uma sequência de dias com temperatura baixa na madrugada no Rio Grande do Sul e nos demais estados da Região Sul e até em São Paulo.



Confira as temperaturas mínimas e máximas de algumas cidades do Rio Grande do Sul: