Inter vence de virada o Grêmio pela Copa FGF

De virada, e com D’Alessandro acompanhando a partida, o Inter venceu o Gre-Nal da Copa FGF desta quarta-feira (18). Com dois gols de Ricardo Mathias — Nathan Fernandes marcou para o Grêmio —, o Colorado contou também com o talento de Yago Noal para confirmar o resultado positivo no CT Morada dos Quero-Queros pela quinta rodada da competição.



O jogo no CT Morada dos Quero-Queros começou agitado. O Inter teve uma chance no primeiro minuto da partida. Gustavo finalizou de fora da área, mas Thiago Beltrame fez a defesa. Aos 3 minutos, foi a vez do Grêmio. Aravena recebeu a bola dentro da área, mas acertou o goleiro colorado na finalização.



Mais agressivo, o Grêmio pressionava a saída de bola do adversário e era perigoso em lances pelos lados do campo na velocidade de Nathan Fernandes e Aravena. O Inter respondia com os lances criados por Yago Noal.



O placar foi inaugurado pelo Grêmio. Luiz Eduardo lançou a bola em uma cobrança de lateral na área do Inter. O lançamento passou por toda a defesa e encontrou Nathan Fernandes livre para cabecear, aos 13 minutos.



O Inter chegou a empatar no minuto seguinte, mas o lance foi invalidado por impedimento de Ricardo Mathias. Mas o camisa 9 colorado balançou as redes aos 20 minutos. Yago Noal encontrou um passe para Ricardo Mathias entre Natã e João Lima. O chute colocado venceu Thiago Beltrame para empatar o clássico.



Apostando nos contra-ataques, o Grêmio parou na trave duas vezes nos minutos finais da primeira etapa. Após lançamento na área, Nathan Fernandes acertou o travessão ao finalizar na saída do goleiro. No rebote, Aravena foi quem teve seu chute parando no poste.



O segundo tempo começou com virada do Inter. Logo no primeiro minuto, Ricardo Mathias recebe a bola na área e marcou. O terceiro quase saiu na sequência, mas Thiago Beltrame conseguiu salvar nos pés do camisa 9 colorado.



Sem muita inspiração, e com Arezo bastante apagado, o Grêmio insistia em lançamentos para tentar explorar a velocidade de Nathan Fernandes no lado esquerdo. O Inter resistia bem aos ataques e procurava manter a posse de bola para evitar correr riscos.



Aos 16 minutos, a maioria dos jogadores profissionais do Grêmio saíram. Arezo, Aravena, Mila e Mayk deixaram o campo. Riquelme, Tiago, Araújo e Pedro Gabriel entraram. Apenas Nathan Fernandes seguiu. O Inter também fez suas mudanças. Lucca Drummond e Evertow nos lugares de Ricardo Mathias e Cleiton. Alexsandro e Yago Noal, destaque da partida, saíram para as entradas de Luís Otávio e Jonathan Kauan.



O ritmo caiu significativamente após as mexidas. O Inter buscava o contra-ataque. Só que não conseguia encaixar seus lances. E o Grêmio tentava superar a marcação eficiente da equipe do técnico Eder Moraes. Gabriel Mec entrou aos 37 minutos, no lugar de Nathan Fernandes. Rodriguinho substituiu Gustavo nos minutos finais.



Mais organizado e eficiente, o Inter administrou os minutos finais da partida para confirmar a vitória.



Copa FGF — 5ª rodada — 18/9/2024



Inter (2)

Henrique Menke; Cleiton (Evertow, 17’/2ºT), Victor Gabriel, Pedro Kauã e Pablo; Bernardo Jacob, Gustavo (Rodriguinho, 43’/2ºT) e Yago Noal (Jhonatan Kauan, 27’/2ºT); Alexsandro (Luis Otávio, 27’/2ºT), Marlinho e Ricardo Mathias (Lucca Drummond, 17’/2ºT). Técnico: Eder Moraes.



Grêmio (1)

Thiago Beltrame; Luiz Eduardo, Natã Felipe, João Lima e Mayk (Pedro Gabriel, 16’/2ºT); Mila, Kaick e Cheron; Nathan Fernandes (Gabriel Mec, 37’/2ºT), Aravena (Araújo, 16’/2ºT) e Arezo (Tiago, 16’/2ºT). Técnico: Airton Fagundes.

Gols: Nathan Fernandes (G), aos 13 minutos do primeiro tempo. Ricardo Mathias (I), aos 20 minutos do primeiro tempo e ao 1 minuto do segundo tempo.

Cartões amarelos: Cheron (G); Henrique Menke (I)

Cheron (G); Henrique Menke (I) Local: Morada dos Quero-Queros

Morada dos Quero-Queros Arbitragem: Francisco Soares Dias, auxiliado por Francisco Soares Dias e Rodrigo Dahmer.



Próximo jogo



Copa FGF — 6ª rodada

25/9/2024 — 15h

CT Hélio Dourado

Grêmio x Gaúcho



Copa FGF — 6ª rodada

25/9/2024 — 19h

Passo D’Areia

São José x Inter