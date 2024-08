Judoca gaúcha Mayra Aguiar perde para líder do ranking mundial na sua estreia na Olimpíada de Paris

Em um dos duelos mais aguardados do judô nos Jogos Olímpicos de Paris, a atleta gaúcha Mayra Aguiar perdeu, nesta quinta-feira (1º), para a italiana Alice Bellandi, atual líder do ranking mundial, na primeira rodada da categoria até 78 kg.



A derrota pôs fim ao sonho da quarta medalha olímpica individual seguida da judoca da Sogipa. Ela conquistou o bronze em Londres (2012), no Rio (2016) e em Tóquio (2020), além de três títulos mundiais. A emoção tomou conta de Mayra após a eliminação. “A cobrança interna é muito grande”, afirmou.





A gaúcha começou bem o combate e saiu na frente com uma punição à italiana por entrada falsa. Mas, logo, Bellandi imprimiu seu ritmo à luta e fez Mayra levar dois shidos e ficar pendurada por falta de combatividade.



O duelo voltou a ficar igual no Golden Score depois de outra entrada falsa da número 1 do mundo. Em seguida, Bellandi chegou a comemorar um waza-ari vencedor, mas o golpe foi retirado pelo juiz. Só que ela estava melhor na luta e conseguiu um waza-ari que valeu pouco depois.



Eliminada da disputa individual, Mayra voltará a competir em Paris no sábado (3) na disputa por equipes mistas.