Leandro Balardin anuncia equipe de Transição de Governo em Cachoeira do Sul.

Em entrevista concedida à jornalista Dalcira de Oliveira, na noite desta segunda-feira, 07, através da Rádio Vale 99.1, o prefeito eleito de Cachoeira do Sul, Leandro Balardin, revelou os nomes que irão compor a equipe de transição de governo. Segundo Balardin, o grupo é formado por profissionais experientes e qualificados para assegurar uma transição tranquila e eficiente entre a gestão atual e a nova administração.

A coordenação do processo de transição ficará a cargo do vereador mais votado na última eleição, Magaiver Dias. “Escolhemos Magaiver por sua experiência no legislativo, o que será fundamental para facilitar o diálogo com a Câmara Municipal e para garantir que as questões legislativas sejam bem encaminhadas durante a transição”, destacou Balardin.

Além de Magaiver, outros três nomes de peso fazem parte da equipe: os advogados Dr. Bruno Muller, Dr. João Alexandre Bitencourt e Dr. Mariana, que também terão papel essencial na coordenação do grupo. A expertise jurídica dos três profissionais será importante para assegurar que todos os aspectos legais e administrativos sejam observados no processo de transição.

Por parte da atual administração, a prefeita Ângela Schumacher Schuh nomeou o procurador jurídico do município, Helio Garcia, para coordenar a transição.

