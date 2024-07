Leite: “Ajuda federal ao RS não vem como a propaganda mostra”

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, lamentou o descumprimento, pelo governo federal, das medidas de ajuda ao estado após as enchentes de maio. Em entrevista ao programa Amarelas On Air, da revista Veja, Leite afirmou que há um interesse em ajudar, mas que essa ajuda “não chega como a propaganda mostra”.

A tragédia no Rio Grande do Sul deixou mais de 180 mortos.



– Se sucederam vários anúncios por parte do governo federal, sempre com muitos bilhões sendo envolvidos nos anúncios e muita propaganda também. Muito comercial. Eu vejo diálogo, sensibilidade, vejo interesse em ajudar, mas a ajuda efetivamente não chega como a propaganda mostra. Isso incomoda, porque está em descompasso com a vida real das pessoas – explicou Leite à jornalista Marcela Rahal.



Durante a entrevista, o governador também explicou uma das iniciativas do governo federal que não está funcionando como foi anunciada.



– Insistimos muito para que tivesse um programa de manutenção de emprego e renda. Poderia pegar o que foi feito na pandemia. Funcionou bem (…). Não quiseram. Resolveram criar uma coisa diferente (…). Chegaram lá e anunciaram um programa para atender 400 mil trabalhadores, ao custo de R$ 1,2 bilhão. As informações que tenho é que o programa contemple 80 mil trabalhadores com cerca de R$ 100 a R$ 130 milhões – explicou.