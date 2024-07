Colisão: Seis pessoas perdem a vida na BR-471

Na noite de quinta-feira (18), um acidente fatal ocorreu na BR-471, no quilômetro 186, próximo a Rio Pardo. Seis pessoas perderam a vida na colisão, que envolveu um Fiat Palio de Passo do Sobrado, uma Toyota Rav4 de Santa Cruz do Sul e uma carreta de São Lourenço do Sul transportando um contêiner.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o Palio estava ocupado por quatro homens e duas mulheres, todos os quais foram arremessados do veículo e não resistiram aos ferimentos. O motorista da Rav4 ficou ferido e foi levado ao hospital antes da chegada da equipe policial, enquanto o condutor da carreta sofreu apenas escoriações. Testes indicaram que o motorista da carreta não havia consumido álcool.



Segundo as investigações iniciais da PRF, a carreta estava se deslocando no sentido Porto Alegre/Santa Cruz do Sul, enquanto os carros seguiam na direção oposta. A Rav4 colidiu na traseira do Palio, que por sua vez colidiu frontalmente com a carreta, resultando na saída de pista de todos os veículos envolvidos.