Magaiver, o campeão de votos do povo!

Cachoeira do Sul passou por uma renovação significativa nas eleições para a Câmara de Vereadores, com a escolha de 8 novos representantes para o mandato de 2025 a 2028. Dos 15 vereadores eleitos, 7 foram reeleitos, refletindo uma renovação de 53% no Poder Legislativo Municipal. Seis vereadores não conseguiram se reeleger, enquanto dois, Azevedo da Susepe e Ronaldo Trojahn, optaram por não concorrer novamente, com Trojahn se candidatando à prefeitura da cidade.



O PSDB destacou-se nesta eleição, elegendo quatro vereadores e tornando-se o partido com mais representantes no Legislativo local.



Magaiver Dias: um campeão invicto



Magaiver Dias foi o grande vencedor em termos de votos, conquistando 2.136 votos e garantindo sua reeleição pelo PSDB. Este número representa um crescimento impressionante em relação aos 754 votos que o elegeram em 2020, estabelecendo um novo recorde para a Câmara de Cachoeira do Sul e tornando-o o vereador mais votado da história da cidade.



Recorde de votos para vereadores em Cachoeira do Sul

2024 : Magaiver Dias – 2.136 votos

: Magaiver Dias – 2.136 votos 2020 : Kader Saleh – 1.089 votos

: Kader Saleh – 1.089 votos 2016 : Daniela Santos – 1.377 votos

: Daniela Santos – 1.377 votos 2012 : Vinícius Cornelli – 1.949 votos

: Vinícius Cornelli – 1.949 votos 2008 : Neiron Viegas – 1.856 votos

: Neiron Viegas – 1.856 votos 2004 : Luciano Figueiró – 1.876 votos

: Luciano Figueiró – 1.876 votos 2000: Marlon Santos – 1.826 votos



Os 15 vereadores eleitos



Magaiver Dias (PSDB) – 2.136 votos Felipe Faller (Rep) – 1.211 votos Dudu Moyses (Podemos) – 1.005 votos Daniela Santos (PL) – 978 votos Edimar Garcia (PL) – 948 votos Ryan Rosa (PT) – 945 votos Ju Spolidoro (PSDB) – 930 votos Marcelo Figueiró (MDB) – 902 votos Ana Paula Melo (PP) – 887 votos Mariana Carlos (PT) – 846 votos Jeremias Madeira (PL) – 781 votos Alex da Farmácia (Rep) – 647 votos Ricardinho Machado (PSDB) – 647 votos Serginho Quoos (PSDB) – 638 votos Gilmar Dutra (REP) – 624 votos



A nova composição da Câmara promete trazer uma diversidade de ideias e representatividade à população de Cachoeira do Sul.