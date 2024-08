Moradores da Volta da Charqueada em Cachoeira do Sul Relatam Presença de Cavalos Soltos na Estrada Durante a Madrugada

Cachoeira do Sul, 13 de agosto de 2024 – Na madrugada desta terça-feira, moradores da Volta da Charqueada, em Cachoeira do Sul, registraram a presença de diversos cavalos soltos nas proximidades da estrada. A situação gerou preocupação entre os residentes, que alertam para o risco que esses animais representam para motoristas desatentos que transitam pela região.



De acordo com os relatos, a falta de controle sobre os animais pode resultar em graves acidentes, especialmente durante a noite, quando a visibilidade é reduzida. Os moradores solicitam, com urgência, a intervenção das autoridades competentes, pedindo uma fiscalização mais rigorosa por parte da prefeitura para evitar que esses animais permaneçam soltos na via pública.



Os residentes destacam a importância de medidas preventivas para garantir a segurança de todos que utilizam a estrada. A presença de cavalos soltos é um problema recorrente na área e, segundo os moradores, é necessário que sejam tomadas providências para evitar que novos incidentes aconteçam.



A comunidade espera que a prefeitura tome as medidas necessárias para resolver a situação, garantindo a segurança no trânsito e protegendo tanto os motoristas quanto os próprios animais.