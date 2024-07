Moradores reclamam da qualidade do serviço realizado pela CORSAN

Um morador da região entrou em contato com a nossa equipe de jornalismo para relatar uma situação preocupante após uma intervenção da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). De acordo com o relato, a empresa realizou um serviço de manutenção em uma tampa de bueiro na interseção da Avenida Brasil com a Rua Leopoldo Souza, mas deixou o local em condições precárias.



“Antes, o asfalto estava em perfeitas condições, mas agora está um verdadeiro estrago,” disse o morador, expressando sua frustração com a qualidade do trabalho realizado. Ele aponta que a área onde foi feita a manutenção ficou irregular, causando potencial risco de danos aos veículos que passam por ali.



O cidadão questiona a falta de atenção da Corsan em reparar o pavimento adequadamente após o serviço: “Será que custava eles limparem e deixarem como estava?” O morador sugere que a empresa poderia ter finalizado o trabalho de forma mais cuidadosa para não prejudicar a via pública.



Além dos problemas com a superfície da estrada, a situação aumenta a preocupação com a segurança e a integridade dos veículos que trafegam pela área, agravando os transtornos para os motoristas e pedestres locais.



Nossa equipe entrou em contato com a Corsan para obter uma declaração oficial sobre o incidente e para questionar se há planos de realizar reparos adicionais na área afetada. Estamos aguardando uma resposta e continuaremos a acompanhar o desenrolar desta situação.

Pedimos que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pelo local afetado até que a questão seja resolvida.