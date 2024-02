Motorista fica ferido em acidente na BR 290 em Caçapava do Sul

Às 10h40 desta terça-feira (06), no Km 323 da BR 290, em Caçapava do Sul, ocorreu um acidente do tipo colisão frontal.

Os veículos envolvidos foram o automóvel Celta, emplacado em Caçapava do Sul, e a combinação tracionada pelo caminhão trator Mercedes Benz Axor, com placas de Diadema/SP, que transportava toras de madeira.

O motorista do Celta, um homem de 45 anos, natural de Caçapava do Sul, ficou preso às ferragens, sendo necessário que o Corpo de Bombeiros realizasse seu desencarceramento do automóvel. Ele foi socorrido com lesões graves pelo SAMU. O motorista da combinação não se feriu.