Município protocola ação de desapropriação do Hospital da Liga

O Município de Cachoeira do Sul protocolou nesta sexta-feira (14), junto ao sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, a ação de desapropriação do Hospital da Liga de propriedade da Liga Beneficente Operária Cachoeirense.

O Decreto Municipal 025/2024 declarou o prédio de Utilidade Pública. A intenção do Município é que o mesmo seja utilizado para a instalação da faculdade de Medicina, caso Cachoeira seja contemplada e a Unisc seja a universidade escolhida pelo Governo Federal. Caso contrário, o Município seguirá usando a estrutura, que já é alugada pela Prefeitura para sediar a Secretaria Municipal de Saúde. Depois de adquirido, o Município poderá fazer investimentos de reformas e melhorias no mesmo.

O valor venal, depositado em juízo, é de R$1.684.776,08.

Eloisa Uliana