Mutirão de Negociação e Orientação Financeira: Última Chance para Regularizar Dívidas

Atenção para aqueles que possuem dívidas em atraso com instituições financeiras: o prazo para participar da edição de 2024 do Mutirão de Negociação e Orientação Financeira se encerra nesta segunda-feira, 15 de abril. Esta iniciativa, promovida anualmente pelo Banco Central (BC), pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e pelos Procons de todo o país, oferece uma oportunidade valiosa para regularizar pendências financeiras.

O Mutirão de Negociação e Orientação Financeira permite que indivíduos negociem débitos em atraso sem a necessidade de apresentar bens como garantia. Dentre as dívidas passíveis de renegociação durante este evento estão aquelas relacionadas a cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal e demais modalidades de crédito contraídas em bancos e financeiras.

No entanto, é importante ressaltar que dívidas com garantias, como veículos, motocicletas e imóveis, assim como dívidas prescritas e contratos com parcelas em dia, não estão inclusos neste mutirão.

Os cidadãos interessados em participar do Mutirão de Negociação e Orientação Financeira podem solicitar a renegociação diretamente com as instituições financeiras onde possuem dívidas. Não deixe passar esta oportunidade de regularizar sua situação financeira. O prazo final é nesta segunda-feira, 15 de abril.









Fonte: Agência Brasil