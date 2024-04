Celular Seguro chega a 40 mil bloqueios após alertas de usuários

Programa Celular Seguro Alcança 40 Mil Alertas de Bloqueio e Introduz Novidades para Aprimorar o Combate ao Roubo e Furto de Aparelhos

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) anunciou que o programa Celular Seguro superou a marca de 40 mil alertas de bloqueios relacionados a perda, roubo ou furto de dispositivos, desde o seu lançamento em dezembro do ano passado. Esta iniciativa, que conta com a parceria do Banco Central, Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Procons de todo o país, já reúne mais de 1,9 milhão de usuários registrados em todo o território nacional.

Em abril deste ano, uma nova versão do programa foi lançada, introduzindo melhorias significativas que simplificaram o processo de registro e tornaram as comunicações de roubo, furto ou perda mais eficazes.

“Nosso foco prioritário é o combate ao roubo e furto de aparelhos celulares, considerando que hoje a vida das pessoas está intrinsecamente ligada a esses dispositivos. Estamos empenhados em aprimorar o programa Celular Seguro para torná-lo uma ferramenta ainda mais eficaz nesse desafio”, afirmou Manoel Carlos de Almeida, secretário-executivo do MJSP.

O acesso ao Celular Seguro é realizado utilizando o mesmo login do site gov.br. Os usuários podem registrar seus dispositivos através do site oficial (celularseguro.mj.gov.br) ou por meio do aplicativo disponível na Play Store para dispositivos Android e na App Store para dispositivos iOS/iPhone.

O programa permite o bloqueio de dispositivos e aplicativos digitais para vítimas de furto, roubo ou perda, utilizando um “botão de emergência” que deve ser acionado apenas nessas situações. Cada usuário registrado no Celular Seguro pode indicar pessoas de confiança autorizadas a efetuar bloqueios, além de ter a opção de bloquear o aparelho acessando o site por meio de um computador.

Uma das novidades para ampliar a eficácia do programa é a incorporação de um protocolo de rastreamento e recuperação de telefones móveis desenvolvido no estado do Piauí. Este protocolo visa identificar a localização e o aparelho onde uma nova linha foi habilitada, permitindo ação rápida em caso de registro de furto ou roubo. Além disso, está em discussão a ampliação do bloqueio das linhas de aparelhos roubados em parceria com as operadoras de telefonia.

Após o registro de furto, roubo ou perda, os bancos e instituições financeiras aderentes ao projeto realizarão o bloqueio das contas conforme os termos de uso do site e do aplicativo. Para garantir a segurança, o bloqueio efetuado pelo Celular Seguro não pode ser revertido. No caso de recuperação do aparelho, os usuários devem entrar em contato com as operadoras e instituições financeiras para solicitar o desbloqueio.

O programa Celular Seguro se mostra como uma importante ferramenta na proteção dos cidadãos contra crimes envolvendo dispositivos móveis, e continuará a evoluir para fornecer uma resposta eficaz aos desafios relacionados à segurança digital.







Fonte: Agência Brasil