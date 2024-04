Tentativa de Furto na Sede do Grupo de Bolão 1º de Julho em Restinga Sêca

No sábado, 13 de julho, por volta das 23h, a sede do Grupo de Bolão 1º de Julho, localizada em Restinga Sêca, foi alvo de uma invasão e tentativa de furto. O incidente ocorreu no segundo andar do edifício que abriga o Sport Club Secco.

O invasor, cuja identidade ainda não foi revelada, conseguiu acesso ao prédio através do telhado e adentrou o local após arrombar uma janela. Porém, sua ação foi rapidamente detectada pelo sistema de videomonitoramento, equipado com alarme e sistema sonoro. Assim que a presença do suspeito foi identificada, o responsável pela segurança foi imediatamente alertado.

Uma comunicação foi iniciada entre o responsável pela segurança e o invasor, o que parece ter surtido efeito, levando o suspeito a abandonar o local sem levar nada consigo.

A Polícia Civil está conduzindo as investigações e analisará as imagens capturadas pelo sistema de segurança na tentativa de identificar o homem responsável pela invasão e tentativa de furto.











Fonte: DSM