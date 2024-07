Pé de moça de leite ninho que desmancha na boca impossível comer só um pedaço

Ingredientes da receita de pé de moça de leite ninho

500 gramas de amendoim torrado sem sal

200 gramas de leite ninho

1 colher(sopa) de margarina ou manteiga

2 caixinhas de leite condensado





Modo de preparo



Na panela coloque o leite condensado, o leite ninho, misture bem para dissolver totalmente.

Adicione o amendoim torrado e sem a casca, a manteiga, leve em fogo baixo, mexendo sempre, até começar a desgrudar do fundo da panela.

Retire do fogo e transfira essa mistura numa forma quadrada (20 cm x 20 cm) forrada com papel manteiga. Espalhe bem para ficar nivelado.



Leve para gelar até ficar bem firme. Retire da geladeira, desenforme, remova o papel manteiga, corte em quadradinhos e empane no leite ninho.

Disponha numa travessa e sirva esse lindo pé de moça de leite ninho!