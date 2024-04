Programa de Aquisição de Alimentos – PAA chega na sua 5ª entrega de mais 90 cestas

Na manhã de terça-feira, dia 2, na Feira Livre Municipal, foi realizada a quinta entrega de mais 90 cestas provenientes do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), uma iniciativa conjunta da Secretaria de Agricultura e Pecuária em parceria com a Secretaria de Inclusão Social e Emater. Cada cesta continha uma variedade de hortaliças, legumes e mel. Este lote de assistência alcançou a marca de 1.130 kg de alimentos, avaliados em R$ 7.094,03.

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do Governo Federal é uma iniciativa coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência social, família e combate à fome.

O PAA é um programa de doações simultâneas que acontecem quinzenalmente ao longo de seis meses, encerrando as entregas em junho e totalizando 9 distribuições durante o programa.

Essas doações beneficiam 10 produtores familiares que fornecem alimentos para o programa e atendem as famílias cadastrados e atendidos pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município, todos registrados no Cadastro Único (CadÚnico).

Cada cesta possui um valor médio de R$ 78,82 reais totalizando aproximadamente 12,56 kg de alimentos por família beneficiada. Essa iniciativa representa um importante apoio às famílias em situação de vulnerabilidade, contribuindo para a segurança alimentar e promovendo o desenvolvimento sustentável na comunidade.















Fonte: Assessoria de imprensa Prefeitura de Cachoeira do Sul