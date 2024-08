Prefeitura faz chamamento aos responsáveis por carneiras do Cemitério Municipal e Jardim da Paz

A Prefeitura de Cachoeira do Sul publicou na edição desta segunda-feira (12) do Diário Oficial Eletrônico, o edital 05/2024, convocando os arrendatários ou familiares das pessoas sepultadas nas carneiras (paredes) vencidas há mais de 30 dias no Cemitério Municipal e Cemitério Jardim da Paz.

Solicita-se a presença destes responsáveis junto à administração do Cemitério Municipal, localizada na rua Ivo Becker nº 102, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de publicação deste Edital, para realizar a regularização das taxas de arrendamento anual.

Decorrido estes prazos, o Município aplicará as medidas e penalidades legais, entre elas a abertura das carneiras e translado dos restos mortais para o ossário individual temporário que fica junto ao Cemitério Municipal. A taxa anual é de R$ 165,56.

Acesse o edital:

https://www.cachoeiradosul.rs.gov.br/portal/diario-oficial/ver/601