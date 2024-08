Prorrogado o prazo de inscrições para o desfile de 7 de Setembro

A Prefeitura de Cachoeira do Sul prorrogou até 2 de setembro o prazo de inscrições para as entidades que quiserem participar do desfile cívico/militar que acontece em 7 de Setembro em homenagem aos 202 anos de Independência do Brasil.



Escolas e entidades que ainda não se inscreveram têm até este dia para preencher e entregar a ficha na Secretaria Municipal de Educação, aos cuidados do professor Antônio Adolfo, coordenador do evento.



Atenção



A ficha de inscrição pode ser entregue presencialmente na Smed ou enviada através do e-mail: smedceplan2017@gmail.com ou

smed@cachoeiradosul.gov.br



Informações sobre Semana da Pátria



Falar com Antônio Adolfo através do telefone 3724-6030 ou 991638437



As entidades já inscritas



1 – Guarnição Federal

2 – 2º Batalhão Rodoviário Estadual da Brigada Militar

3 – Associação de Veteranos Guerreiros do Exército Brasileiro

4 -13º Grupo de Artilharia e Campanha General Polidoro

5 – Grupo de Escoteiros Leões do Caverá

6 – Academia Cachoeirense de Letras

7 – Asilo da Velhice Nossa Senhora Medianeira

8 – Escola Estadual de Ensino Fundamental Angelina Salzano Vieira da Cunha

9 – EMEI Apcrim

10 – EMEI Madre Regina Prothmann

11 – EMEI Júlia Tavares

12 – EMEI Mundo Azul

13 – EMEI Sonho Meu

14 – EMEI Trem da Alegria

15 – EMEF DR. Baltazar de Bem

16 – EMEF DR. Getúlio Vargas

17 – EMEF Dora Abreu

18 – EMEF DR. Honorato de Souza Santos

19 – EMEF Aldo Porto dos Santos

20 – EMEF Emília Vieira da Cunha

21 – AABB

22 – Banda Marcial Gonçalvense

23 – Grupo de Carros Antigos Cachoeira

24 – Air Cooled

25 – Deixa Baixo Club