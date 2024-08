Começa o projeto da Cozinha Comunitária

O projeto “Cozinha Comunitária” da Prefeitura de Cachoeira do Sul, coordenado pela Secretaria Municipal de Inclusão Social, começou sua atividade nesta segunda-feira (27), junto a Escola Municipal Dinah Néri Pereira. Serão servidas 105 refeições para 27 famílias cadastradas pelo Cras Cidadania.



Para isso, foram contratadas duas cozinheiras e uma servente, que serão responsáveis por preparar as refeições de segunda a sexta-feira, usando as instalações da cozinha da escola, que fica no Bairro Noêmia. De acordo com a nutricionista, Chaiene Elwanger, o projeto inicia de forma experimental, com adaptações sendo feitas ao longo do processo.



O cardápio do primeiro dia foi arroz com galinha. Ele será servido sempre das 18h e 18h30min para as famílias previamente cadastradas. A refeição é entregue em viandas, que devem ser levadas para casa. Das 105 pessoas cadastradas nesta primeira quinzena, 19 são crianças. A refeição dos adultos pesa cerca de 400 gramas e a das crianças tem cerca de 200 gramas. Em 15 dias, o Cras envia nova lista, contemplando novas famílias. “Montaremos um cardápio novo semanalmente, sempre buscando variedade dentro da lista de produtos que estão sendo adquiridos. A partir desta quarta-feira chegam os legumes e eles passam também a serem incluídos nas viandas”, explica Chaiene.



O cardápio da primeira semana



Segunda-feira



– Arroz com galinha



Terça-feira



– Arroz, feijão, coxa e sobrecoxa de panela



Quarta-feira



– Macarrão com sardinha e legumes cozidos



Quinta-feira



– Risoto, feijão e legumes cozidos



Sexta-feira



– Arroz, feijão, polenta com frango desfiado e legumes cozidos