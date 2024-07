PSDB APRESENTA PROJETO ‘JUNTOS POR UMA CACHOEIRA CORAJOSA’ NESTA SEGUNDA

O PSDB de Cachoeira do Sul, juntamente com PSD, PODEMOS e MDB irá apresentar nesta segunda-feira, 01/07, a partir das 18h30, no Curso Precisão, o projeto ‘Juntos por uma Cachoeira Corajosa’. Esta será uma etapa importante, onde a população poderá apresentar a sua opinião e sugestões para a elaboração do Plano de Governo da coligação, que tem Leandro Balardin, como pré-candidato a prefeito.

“Em nosso planejamento, do dia 1 a 15 de julho vamos coletar e ouvir a opinião da Sociedade para aprimorar nosso Plano de Governo”, destacou o pré-candidato Balardin.

O que é o Juntos:

É uma etapa importante do nosso Plano Estratégico para Elaboração do Plano de Governo da Coligação PSDB, PSD, PODEMOS, e MDB. “Todos estão convidados a participar”, destacou a presidente do PSDB, Dulce Lopes.

Saiba mais:

Data: 01/07/2024

Horário: 18:30 às 20:00

Local: Rua Marechal Floriano, 49 – Centro, Sala 2 (Curso Precisão)