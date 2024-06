PSDB Mulher reúne 100 filiadas em encontro de mobilização

O PSDB Mulher de Cachoeira do Sul realizou nesta quarta-feira, 19/06, no Centro da Pastoral Diocesana um encontro com a presença de 100 filiadas. O encontro de mobilização partidário serviu para definir as ações do PSDB Mulher até o final de 2024.



A presidente do PSDB Dulce Lopes, comemorou a mobilização feminina e destacou a organização ala. “O PSDB Mulher é muito organizado, as nossas mulheres pegam junto e marcam presença em todas as nossas ações. Agradeço a participação de todas e o empenho de todas”, destacou.



Saiba mais: O evento contou com a presença do pré-candidato a prefeito pela sigla, Leandro Balardin, que abonou a ficha de mais dez novas filiadas ao ninho tucano.



Fotos: Divulgação