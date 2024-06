Deputado Heitor Schuh destina patrola à Secretaria do Interior

Através de uma articulação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por intermédio do presidente Paulo Ricardo Machado, com o assessor do Deputado Federal Heitor Schuh, Diego Kiefer, a Prefeitura de Cachoeira do Sul receberá, na primeira quinzena de julho, uma patrola para ser utilizada pela Secretaria do Interior.

A notícia foi dada à prefeita Angela Schuh pelo secretário Alexandre Cassol. Segundo Cassol, o acréscimo do equipamento à frota da SMIT será de grande valia para o andamento dos trabalhos de recuperação de estradas no meio rural, grandemente afetadas pelas chuvas dos últimos meses.

A aquisição da patrola foi realizada com a sobra de emenda da bancada gaúcha no Congresso Nacional.