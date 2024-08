Publicada a classificação final do processo seletivo da Secretaria da Saúde

Foi publicada nesta segunda-feira (12/08) no Diário Oficial Eletrônico do Município a classificação final dos candidatos ao processo seletivo 031/2024 para contratação emergencial temporária de profissionais para a Secretaria Municipal da Saúde. A classificação pode ser acessada em https://www.cachoeiradosul.rs.gov.br/portal/diario-oficial/ver/601



O processo seletivo prevê duas vagas para auxiliar de saúde bucal, duas vagas para odontólogo de ESF, treze vagas para enfermeiro, duas vagas para farmacêutico, duas vagas para fiscal sanitário, duas vagas para fisioterapeuta, treze vagas para técnico em enfermagem e duas vagas para técnico em enfermagem do SAMU.



Todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no Diário Oficial Eletrônico do Município:https://www.cachoeiradosul.rs.gov.br/portal/diario-oficial/ver/586. O prazo para contratação temporária será de seis meses, podendo ser renovado por mais seis meses em caso de perdurar a excepcionalidade que gerou a contratação.