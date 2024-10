Quarta-feira será de chuva na maior parte do RS

Muitas nuvens cobrem o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira em mais um dia de tempo instável. Chove e garoa na maioria das regiões no decorrer do dia. A instabilidade será maior na Metade Norte.



A previsão do tempo para hoje é de temperaturas entre 17° e 22° e com possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul – RS.



No Noroeste e no Norte gaúcho, chance alta de chuva por vezes forte com trovoadas e ocasionais temporais isolados. Chove muito também em diversos pontos de Santa Catarina.



No Centro, Oeste e o Sul gaúcho, embora as nuvens e garoa em diferentes pontos, são esperados momentos de melhoria com aberturas. A temperatura, por conta da nebulosidade e da instabilidade, segue amena e não apresenta variações expressivas.



Confira as mínimas e máximas em algumas cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina