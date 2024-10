Transportadores escolares paralisam atividades por falta de pagamento em Cachoeira do Sul

Na segunda-feira, 7 de outubro, os transportadores escolares de Cachoeira do Sul paralisaram suas atividades devido à falta de pagamento da Prefeitura Municipal. A suspensão dos serviços impactou diretamente alunos e professores de várias escolas, como a Escola Taufik Germano, no Passo do Moura, onde os docentes dependem do transporte para lecionar. Estudantes de regiões como Porteira 7, Mineração, e os que frequentam a Escola Antônio Vicente também foram prejudicados pela falta de transporte.



A paralisação foi motivada pelo não pagamento de todos os transportadores. Na sexta-feira, 4 de outubro, a Secretaria Municipal de Educação (SMEd) realizou o pagamento referente ao mês de agosto apenas para parte dos 15 prestadores de serviço, deixando muitos sem a remuneração devida. “A Prefeitura pagou alguns para tentar acalmar a situação, mas, como prometido, os que não receberam pararam”, afirmou um representante da categoria.



A situação se agrava com o atraso no pagamento referente ao mês de setembro, cujo prazo para a emissão das notas fiscais já foi ultrapassado. Além dos pagamentos, os transportadores relatam o descumprimento de outros dispositivos contratuais, especialmente após as novas licitações, o que tem aumentado a insatisfação. “Atrasam os prazos, não pagam as correções previstas em contrato pelos atrasos e ainda enfrentamos estradas intransitáveis diariamente, arcando com manutenção, combustível e outros custos”, desabafou um dos transportadores.



A paralisação está amparada pela legislação municipal, que permite a suspensão dos serviços em caso de atraso superior a dois meses no pagamento após a emissão das notas fiscais. Na tarde de ontem, o tema foi levado à sessão da Câmara de Vereadores, onde a categoria busca apoio para que a situação seja regularizada o quanto antes.