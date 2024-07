Quarta-feira terá chuva esparsa, no início de sequência com tempo firme no RS

A MetSul Meteorologia aponta que embora o sol apareça com nuvens em parte do Rio Grande do Sul, nuvens se fazem presentes com momentos de céu nublado a encoberto em vários pontos e há chance de garoa ou chuva leve no decorrer desta quarta-feira em diversos locais, sobretudo da Metade Leste gaúcha.



A previsão do tempo para hoje é de temperaturas entre 13° e 18° e sem possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul – RS.



Porto Alegre, Região Metropolitana e outras regiões do estado tiveram chuva nessa terça-feira, mas, como se previa, os volumes foram bastante baixos.



Nos próximos sete a dez dias, o Rio Grande do Sul terá o predomínio do tempo firme com pouca ou nenhuma chuva. Nesta quarta-feira, Porto Alegre deve ter mínima de 13ºC e máxima de 19ºC.