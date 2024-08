Quarta será de temperaturas mais altas no RS

A quarta-feira será outro dia em que o sol predominará no Rio Grande do Sul. Há chance de chuva fraca e isolada em pontos do Noroeste e do Norte do Estado na primeira metade do dia, mas o sol também aparece nestas regiões durante o dia.



A previsão do tempo para hoje é de temperaturas entre 8° e 19° e sem possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul – RS.



Novamente se espera nevoeiro, cobertura de nuvens baixas e neblina em diferentes cidades do Centro e da Metade Leste entre a madrugada e o começo da manhã, dando lugar ao sol depois. O dia ainda começa frio, mas com mínimas mais altas que nos dias anteriores. A tarde terá temperaturas amenas com máximas perto e acima dos 20ºC.



Confira as mínimas e máximas em algumas cidades do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira: