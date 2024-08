Morre o zagueiro uruguaio Juan Izquierdo

O Nacional do Uruguai confirmou, na noite desta terça-feira, a morte do zagueiro Juan Izquierdo. O uruguaio de 27 anos desmaiou em campo e sofreu uma parada cardíaca durante o confronto contra o São Paulo, na última quinta-feira, pela Libertadores. O atleta deixa a mulher, Selena, e dois filhos, uma menina de 8 anos e um menino recém-nascido, de menos de um mês de vida.



“Com a mais profunda dor e impacto nos nossos corações, o Nacional comunica o falecimento de nosso querido jogador”, relata o comunicado oficial. “Expressamos as mais sinceras condolências para sua família, amigos, colegas e próximos. Todo Nacional está de luto por sua perda irreparável.”



Segundo os médicos, o desmaio em campo foi provocado por uma arritmia. Minutos depois, o jogador teve uma parada cardíaca na ambulância a caminho do hospital e foi necessário o uso do desfibrilador para reanimá-lo. Conforme o secretário de Esporte do Uruguai, Sebastián Bauzá, uma arritmia cardíaca havia sido detectada há dez anos. Izquierdo passou por exames quando tinha 17 anos e atuava na base do Atlético Cerro. “Tinha uma pequena arritmia e foi informado”, afirmou Bauzá.





No último domingo, a equipe do São Paulo entrou em campo e homenageou o defensor. Na partida contra o Vitória, os jogadores subiram ao gramado vestindo uma camisa azul com a frase “força, Izquierdo”, em espanhol. O telão do estádio também exibiu a mesma mensagem de apoio ao atleta, que luta pela sua vida.



O presidente do Nacional agradeceu ao gesto dos são-paulinos, em especial Calleri, Michel Araújo, único uruguaio do elenco, e o técnico Luis Zubeldía, que se colocaram à disposição para ajudar. “Muito obrigado ao time paulista pelo gesto sincero e principalmente aos seus jogadores Calerli e Araujo bem como o técnico Zubeldía”, disse Alejandro Balbi, que está em São Paulo.

Nascido em Montevidéu, Izquierdo atuava profissionalmente desde 2018, quando estreou pelo Atlético Cerro. Na temporada seguinte, o zagueiro se transferiu para o Peñarol, mas entrou em campo apenas em cinco jogos. Em 2020, o atleta seguiu para o Montevideo Wanderers e, na sequência, ao San Luís, do México. No futebol mexicano, foi mal e sofreu com críticas da torcida, o que o fez retornar ao Montevideo Wanderers, pelo qual jogou até o fim de 2021. Em 2022, chegou ao Nacional pela primeira vez, em uma passagem traumática. Ele atuou apenas 13 minutos e sofreu uma fratura na tíbia.



O atleta voltou a jogar em 2023, no Liverpool-URU, clube em que mais se destacou. Izquierdo marcou três gols em 31 jogos e participou da campanha dos títulos do Campeonato Uruguaio e da Supercopa Uruguaia, mas não teve o contrato renovado e voltou ao Nacional em 2024. Na atual temporada, participou de 24 jogos e marcou um gol. Era titular da equipe treinada por Martín Lasarte até o trágico desmaio no MorumBis.











Correio do Povo