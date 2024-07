Quinta-feira deve ser ensolarada e quente no Rio Grande do Sul

O sol aparece com nuvens em quase todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feria, 15. O avanço da frente fria traz chuva isolada entre a madrugada e de manhã em pontos do Oeste, fronteira com o Uruguai, Campanha e o Sul. Nas demais regiões, embora não se descarte chuva muito isolada no Centro do Estado, o tempo firme predomina.



A previsão do tempo para hoje é de temperaturas entre 18° e 24° e sem possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul – RS.



O dia amanhece com temperatura amena e a tarde segue com temperatura alta para julho, apesar de menos quente que a quarta-feria, na maioria das cidades. Em vários locais, como do Oeste e do Sul, as mínimas ocorrem no fim do dia. Na costa, chance ainda de nevoeiro costeiro em parte da orla.





Inverno com temperaturas de 30°C

O Rio Grande do Sul registrou uma quarta-feira de temperatura elevada para esta época do ano com calor fora de época em diversas localidades. A temperatura durante a tarde superou os 30ºC tanto na região metropolitana de Porto Alegre como no interior gaúcho. Na rede oficial do Instituto Nacional de Meteorologia, as máximas da quarta-feira foram de 30,3ºC em Quaraí e em Campo Bom. Na estação de referência de Porto Alegre, situada no Jardim Botânico, a máxima pelo segundo dia ficou em 29ºC, portanto 10ºC acima da média máxima histórica de julho.



Confira as mínimas e máximas

São José dos Ausentes 7°C / 23°C

Erechim 13°C / 25°C

Passo Fundo 13°C / 25°C

Santa Maria 17°C / 25°C

Chuí 13°C / 20°C