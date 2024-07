Borré: ‘Isso tudo nos dói muito. Temos um excelente elenco e deveríamos estar na próxima fase’

A torcida até pode reclamar da falta de pontaria ou dos erros técnicos de Rafael Borré durante a partida contra o Rosario Central, na noite de terça-feira. Mas seria injusto xingá-lo por falta de envolvimento com o jogo. O colombiano lutou do primeiro ao último minuto por um resultado que levasse o Inter até a próxima fase da Copa Sul-Americana e, após o jogo, lamentou o resultado.





Para ele, a vaga não foi perdida somente diante dos argentinos, mas ainda na fase classificatória. Em um grupo com Real Tomayapo, da Bolívia, Belgrano, da Argentina, e Delfín, do Equador, o time colorado ficou na segunda posição. Por isso, teve que disputar a repescagem diante do Rosario Central.



“Eu sinto que o Inter tem uma equipe que mereceria passar em primeiro lugar no grupo. Na partida contra o Belgrano, como mandante, tínhamos que ganhar para ficar mais tranquilos e pensar adiante. Não ganhamos e aconteceu o que aconteceu”, lembrou Borré, sobre a derrota para o time argentino, logo após as enchentes, por 2 a 1, no final de maio.

“Isso tudo nos dói muito. Temos um excelente elenco e deveríamos estar na próxima fase. Infelizmente, estamos fora”, continuou Borré, um dos poucos jogadores a concederem entrevista após a partida, na noite de terça-feira.