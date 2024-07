Recuperado de lesão, Wesley garante presença no time do Inter contra o Juventude: “Agora é focar nas copas”

A pubalgia que tirou Wesley do jogo contra o Fluminense na semana passada não preocupa o Inter para o duelo com o Juventude, pela Copa do Brasil. Quem garantiu foi o próprio atacante, que voltou a atuar neste domingo (7), ao entrar no intervalo da derrota para o Vasco.



— Agora estou à disposição. Tive que dar uma parada. Acho que a sequência de jogos tem dado uma pesada. Tive um processo de inflamação (no púbis) e vou retomar os treinamentos agora — disse ele na zona mista do Beira-Rio.



Com seis gols, o camisa 21 é o goleador colorado na temporada, empatado com Enner Valencia. Como o equatoriano retornou dos Estados Unidos, onde disputou a Copa América com sua seleção, o técnico Eduardo Coudet contará com a dupla de artilheiros para largar em vantagem contra o time da Serra.



Além disso, o Colorado precisa quebrar uma sequência incômoda, vindo de quatro jogos consecutivos sem vencer no Brasileirão. Porém, o foco agora é o mata-mata.



— Acredito que tem alguns pontos que deixamos para trás e que vão fazer falta, porém, agora é focar nas copas, que são os próximos jogos. Depois voltamos a focar no Brasileirão novamente e jogo a jogo, ponto a ponto, lutar para estar lá em cima. Agora é se fechar, mudar a chave, porque é outra competição, e poder voltar a vencer. Não tem outra forma no futebol brasileiro senão vitórias — projetou Wesley.



O confronto com o Juventude, válido pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, está agendado para as 19h de quarta-feira (10), no Beira-Rio. A volta se dará três dias depois, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.











GZH