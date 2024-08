Rede Tischler lança promoção “Comprou, Juntou, Ganhou” em comemoração aos 100 Anos da empresa.

Na tarde desta quarta-feira, no auditório do Sicredi, foi realizado o lançamento oficial da promoção “Comprou, Juntou, Ganhou”, que marca as celebrações dos 100 anos da Rede Tischler. O evento reuniu colaboradores, parceiros e clientes para conhecer os detalhes dessa ação especial.

A promoção, que inicia na próxima segunda-feira, dia 2 de setembro, e vai até 30 de novembro, oferece aos clientes a oportunidade de acumular selos de desconto a cada R$ 20,00 em compras. Esses selos podem ser colecionados em uma cartela e posteriormente trocados por brindes incríveis e produtos especiais. Além disso, produtos específicos dos patrocinadores poderão “acelerar” a acumulação de pontos, oferecendo vantagens adicionais aos participantes.

Para mais informações e detalhes sobre a promoção, os clientes podem procurar o balcão de atendimento em qualquer loja da rede.