Reforço do Inter, zagueiro Rogel não atua em jogos oficiais há um ano

O Inter faz uma aposta ao apresentar seu novo reforço nesta quinta-feira. O zagueiro uruguaio Agustín Rogel, que estava no Hertha Berlim da Alemanha, não atua em jogos oficiais há mais de um ano. Revelado no Nacional, do Uruguai, o jogador teve seu ápice no Estudiantes em 2021 e foi para o futebol europeu, onde se lesionou em maio de 2023.



O defensor de 26 anos chega por empréstimo, com possibilidade de compra ao final da temporada. Rogel atua preferencialmente pelo lado direito e depende do Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ficar à disposição do técnico Roger Machado, já que foi aprovado nos exames médicos.



Após ser revelado pelo Nacional do Uruguai e passagens pela Rússia e França, viveu seu grande momento no argentino Estudiantes, antes de chegar ao Hertha Berlim. Neste ano, o jogador foi relacionado apenas pelo time B do Hertha Berlin.



Uma lesão no joelho esquerdo obrigou Rogel a passar por uma cirurgia, que prolongou seu afastamento dos gramados. Apesar disso, o Inter avalia que o zagueiro chega pronto para jogar e suprir uma das carências do elenco.