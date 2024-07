Renê recebe alta, mas não tem previsão de retorno ao Inter

O lateral esquerdo Renê teve alta nesta manhã de segunda-feira, depois de ter passado a noite no Hospital onde foi levado, após o choque de cabeça com um atleta vascaíno, durante o primeiro tempo da partida entre Inter e Vasco no Beira-Rio.





Segundo o clube, o jogador teve boa recuperação durante a noite e ficará de repouso entre hoje e amanhã. Renê retornará as atividades físicas, de maneira gradual, a partir de quarta-feira.



Por conta disso, o atleta deve ser desfalque nas duas partidas contra o Juventude pela Copa do Brasil, que o ocorrem na quarta-feira, às 19h, no estádio Beira-rio, e no sábado, às 16h no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias.