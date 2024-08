Na manhã de ontem, 31/07, o Rotary Club Princesa do Jacuí realizou uma importante doação ao Hospital de Caridade de Cachoeira do Sul (HCB), reforçando seu compromisso com a comunidade local. Às 9 horas, na ala de Oncologia do HCB, foram entregues três cadeiras de rodas, que irão beneficiar diretamente os pacientes em tratamento.



Essas cadeiras de rodas fazem parte do Projeto Mobilidade para Todos, uma iniciativa do clube voltada para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes atendidos pelo hospital. O projeto contou com o apoio de importantes patrocinadores da comunidade, que colaboraram para que essa doação fosse possível.





Os patrocinadores das cadeiras de rodas foram:

– Casa Sanmartin (Paulo Sanmartin), destinada ao setor de Hemodiálise;

– Casa do Pequeno Construtor (Aline Sanmartin), para o Centro de Oncologia;

– Academia Estúdio Saúde (Sérgio Amador), também direcionada à Hemodiálise.



Essa ação solidária faz parte das atividades do Rotary Club Princesa do Jacuí no ano rotário 2023/2024, sob a presidência do companheiro Everton Lara. A doação das cadeiras de rodas representa mais um passo na missão do clube de promover o bem-estar e a saúde na comunidade de Cachoeira do Sul.



O Rotary Club Princesa do Jacuí é uma organização comprometida com o desenvolvimento social e a promoção de ações comunitárias que visam o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida na região. Com uma forte atuação em projetos de saúde, educação e assistência social, o clube tem sido um pilar importante para a comunidade de Cachoeira do Sul, sempre buscando novas formas de contribuir para um futuro melhor.