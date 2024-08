RS terá quarta-feira de frio intenso e mínimas negativas

O Rio Grande do Sul terá outro amanhecer novamente muito frio nesta quarta-feira (14) com marcas abaixo de 0ºC principalmente na Metade Norte do Estado.



A previsão do tempo para esta quarta-feira (14), é de temperaturas entre 6° e 20° e sem possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul – RS.



Outra vez se espera formação de geada na maioria das cidades gaúchas. O ar frio já começou a perder força, assim que as mínimas não serão tão baixas quanto ontem, mas a atmosfera está seca e a nebulosidade escassa, o que favorece significativo resfriamento noturno e as mínimas baixas.



O dia será ensolarado com amplos períodos de céu claro. A tarde, que será agradável, terá máximas mais elevadas que as da terça.



Para aqueles que não gostam de frio, a boa notícia é que começa a esquentar a partir de quinta-feira. As temperaturas mínimas e máximas se elevam com uma onda de calor que deve durar até o início da próxima semana.



Confira as mínimas e máximas em algumas cidades do Rio Grande do Sul