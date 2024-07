RS terá temperatura amena e sol entre nuvens nesta sexta-feira

O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, entretanto acompanhado por nuvens. Há possibilidade, inclusive, de chuva passageira por demais isolada mais da tarde para a noite em alguns pontos do estado, especialmente na Metade Norte gaúcha.



A previsão do tempo para hoje é de temperaturas entre 18° e 24° e sem possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul – RS.



O dia começa ameno na maioria das localidades, mas um pouco frio na Campanha, fronteira com o Uruguai e nos campos de cima da Serra. Com a presença do sol, a temperatura rapidamente se eleva durante a manhã com marcas agradáveis para julho na maior parte do território gaúcho à tarde. Aquece mais em cidades do Noroeste e do Norte do estado.





Confira as temperaturas mínimas e máximas em cidades do Rio Grande do Sul

Livramento 8°C / 22°C

Bagé 7°C / 23°C

Cruz Alta 15°C / 26°C

Erechim 15°C / 25°C

Santa Rosa 15°C / 28°C