Sancionado por Lula, Dia do Rei Pelé será celebrado em 19 de novembro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que institui o Dia do Rei Pelé. A data será celebrada em 19 de novembro, dia em que o ex-jogador marcou o milésimo gol da carreira, em 1969. O ex-atleta morreu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, em São Paulo.



A sanção foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (2). O projeto é de autoria dos deputados Luciano Ducci (PSB-PR) e Felipe Carreras (PSB-PE). Segundo a proposta, as contribuições de Pelé “para o futebol, para o esporte em geral e para o Brasil são amplamente conhecidas e destacadas”.





Nascido em 23 de outubro de 1940, em Três Corações (MG), Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, marcou 1.282 gols na carreira.



Pelo Santos, conquistou a Libertadores e o Mundial Interclubes em 1962 e 1963 e venceu o Campeonato Brasileiro seis vezes, além de ter sido dez vezes campeão paulista e quatro do Torneio Rio-São Paulo.



Pela Seleção Brasileira, se tornou o único jogador tricampeão mundial ao levantar a taça nas Copas do Mundo de 1958, 1962 e 1970.













