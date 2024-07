Inter divulga imagens do Beira-Rio quase pronto para retorno dos jogos

O Inter definiu a data em que voltará a jogar no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O jogo que marca o regresso para casa será no próximo sábado, dia 7 de julho, contra o Vasco, às 18h, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.



No último sábado (29), o Colorado divulgou novas imagens e informações sobre o estádio. Foram mais de dois meses longe de seus domínios em razão da tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul em maio.



De acordo com o clube, a recuperação do gramado foi prejudicada por questões climáticas e será totalmente concluída na próxima semana. A instalação do mobiliário do estádio na área de competição iniciou na última semana. Os vestiários já estão praticamente prontos.



As catracas de acesso ao Beira-Rio estão em 99% de funcionamento. O museu do Inter deve ser reaberto no fim de julho, enquanto TI e sistemas de som e vídeo estão em ajustes finais. Estacionamento, lojas oficiais do clube e restaurante já foram reabertos.



Foto: Divulgação/S.C. Internacional



Enquanto isso, o CT Parque Gigante deve ter a reconstrução dos prédios concluída em agosto. As partes elétrica e hidráulica estão em reforma, e a climatização ainda não começou.



Ainda não houve avanço efetivo na recuperação dos campos de treinamento. O lodo foi retirado, mas ainda há água na região, o que impede o avanço dos trabalhos.

Foto: Divulgação/S.C. Internacional