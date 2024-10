Seleção de diretores e vice-diretores das escolas municipais tem 142 inscritos

A Secretaria Municipal de Educação publicou na edição desta terça-feira (15) do Diário Oficial Eletrônico a lista de inscritos para o processo de avaliação do desempenho para seleção de diretores e vice-diretores das escolas municipais.



Na primeira prova, que foi anulada após análise da comissão organizadora, eram 132 inscritos. Com o novo prazo, o número subiu para 142 inscritos. Os candidatos já inscritos no edital anterior estavam automaticamente inscritos para este, não precisando fazer nova inscrição.



A prova será realizada no dia 27 de outubro, com 25 questões, sob a responsabilidade da Uninter. A homologação final dos aprovados será no dia 14 de novembro.



Todas as informações sobre o edital do processo de seleção estão disponíveis no link: https://www.cachoeiradosul.rs.gov.br/portal/diario-oficial/ver/634